Ушаков высмеял приложение для жалоб на незаконное использование русского

Мэр Риги Нил Ушаков высмеял разработку в Латвии мобильного приложения для жалоб на незаконное использование русского языка, передает ТАСС.

Он отметил, что в соседних странах занимаются развитием реально полезных услуг и перспективных технологий, а не подобными изобретениями.

Речь идет о программе "Друг языка", которую создал Центр государственного языка (ЦГЯ) Латвии. По словам разработчиков, с ее помощью граждане смогут оперативно пожаловаться в это надзорное ведомство на злостных нарушителей закона о госязыке, то есть на тех, кто не использует "как предписано" латышский.

При этом приложение позволяет и похвалить — за образцовую практику употребления госязыка. Есть возможность к жалобе или похвале прикрепить фотографии или видео.

Разработчики утверждают, что их цель — "не репрессии, а поддержка и защита государственного языка". Примечательно, что ЦГЯ ранее не раз пытался наказать Ушакова за нарушение закона о госязыке.

Как сообщалось, в прошлом году Нил Ушаков был оштрафован ведомством на 50 евро за то, что тот использовал русский язык во время неформальной встречи со школьниками, а в 2016 году — на 140 евро за то, что Рижская дума предоставляет информацию горожанам в соцсетях на иностранных языках, в том числе на русском.

Цель ЦГЯ — добиться максимально широкого использования латышского языка в стране. В 2015 году эта организация даже начала набор так называемых общественных помощников, которые должны выявлять случаи возможного нарушения закона о госязыке и своевременно информировать об этом.

В настоящее время в центре работают несколько десятков таких добровольцев. В Латвии проживают почти 2 миллиона человек, из которых русскоязычные составляют порядка 40%. Государственным языком в республике признан латышский, а русский — иностранным.