Страшное ДТП, унесшее жизни четырех человек в Татарстане, попало на видео

В сети размещены кадры аварии с летальным исходом, произошедшей в минувший четверг, 1 февраля, на федеральной автомобильной дороге М-7 "Волга", неподалеку от села Большой Машляк в Татарстане.

Как видно на записи регистратора, легковой автомобиль Ford на большой скорости вылетел на полосу встречного движения и врезался в грузовик Daf, из которого и велась съемка.

Трое пассажиров легковушки — 39, 20 и 19 лет роду, скончались на месте ДТП. 21-летний водитель получил серьезные травмы и умер в автомобиле скорой помощи, сообщают местные СМИ.

Состояние мужчины, управлявшего большегрузом, не уточняется.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.