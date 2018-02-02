Мини-футбол. Сборная Казахстана разгромила Польшу

На чемпионате Европы по мини-футболу (футзалу), что проходит в Словении, стартовали матчи 2-го тура групповых состязаний. В группе "В", где выступает и сборная России, играли ее конкуренты – команды Польши и Казахстана. Представители самой восточной страны на Евро-2018 победили "белых орлов" со счетом 5:1.

Напомним, что в стартовой игре против поляков наша сборная не смогла добиться победы, упустив ее в концовке встречи – 1:1. Теперь все в этой группе будет решаться в игре серебряных и бронзовых призеров прошлого чемпионата континента – россиян и казахстанцев. Чтобы попасть в четвертьфинал обеим сборным достаточно ничьей, но и победа России выведет в восьмерку лучших обе сборные.

В группе "А" после ничьей в матче Словения – Сербия (2:2), соседи хозяев турнира сербы играли с командой Италии. Здесь также зафиксирована ничья – 1:1. И здесь итоговая расстановка команд решится после заключительного матча Словения – Италия.