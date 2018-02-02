Оса-паразит использует пилу, чтобы разрезать жертву изнутри

Герои недавнего исследования размером всего лишь с кунжутное семя, но учёным не помешало это сравнить новый вид паразитической осы с Фредди Крюгером. Насекомые удостоились такой чести из-за невероятного арсенала: в их спины встроены шипы, напоминающую миниатюрную пилу. И, как предполагают энтомологи, существо пользуется таким оружием, чтобы вырываться из организма хозяина.

Недавно специалисты Университета Пенсильвания и лондонского Музея естествознания сообщили об открытии Dendrocerus scutellaris, осы, чья длина не превышает и трёх миллиметров. Но самым интересным фактом исследования является то, что вдоль спины этого крошечного существа расположен целый ряд зубчатых шипов.

Помимо пилообразной структуры у нового вида также есть усики, которые могут помогать распознавать партнёров по спариванию или потенциальных хозяев, говорят авторы работы.

Изучив строение организма осы, исследователи предположили, что перед ними эндопаразитоид, тип осы, который откладывает свои яйца внутри организма хозяина (жертвы).

Чаще всего так не везёт гусеницам или взрослым насекомым. После того, как из яиц вылупляются личинки, они начинают питаться, и не трудно догадаться, что пищей служит сам хозяин.

Рано или поздно запасы пищи заканчиваются, а личинки вырастают до более крупных размеров, тогда-то они и начинают прожёвывать вход наружу (прямо из хозяина).

D. scutellaris не наделены острыми челюстями, какими обычно пользуется большинство ос-паразитов, чтобы выгрызать выход их организма своих жертв. И по этой причине авторы исследования считают, что пилообразная структура на спине осы является её "билетом на выход".

Когда приходит время освободиться, оса может при помощи этой структуры как бы протирать внутри своей жертвы путь на свободу.

Картина действительно рисуется неприятной, однако нужно признать, что это лишь предположение учёных. Исследователи никогда не наблюдали подобного поведения в дикой природе: экземпляр D. scutellaris попался к ним при изучении коллекций лондонского Музея естествознания.

Некоторые другие виды рода Dendrocerus были обнаружены и ранее, и некоторые экземпляры являются паразитами паразитов, обитают внутри тли, например.

Результаты исследования представлены в научном издании Biodiversity Data Journal.

К слову, это не единственные насекомые, додумавшиеся прогрызать свою жертву изнутри. Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, как паразит в паразите прокладывает туннель через голову жертвы. А другой паразит живёт внутри рыбы и охраняет её, пока не подвернётся "дом" получше. Не менее удивительные исследования представлены в нашей специальной рубрике о паразитизме.