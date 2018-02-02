В клинике на Азовской улице работали врачи с фальшивыми дипломами

Росздравнадзор остановил работу медицинского центра на Азовской улице за грубейшие нарушения. Сертификаты, подтверждающие квалификацию большинства врачей, оказались поддельными, и оказывать медицинские услуги они по закону не имели права. Много вопросов вызывают и методы лечения в этой клинике.

— У вас есть медицинское образование?

В ответ на прямой вопрос — только молчание, хотя знания русского было достаточно, чтобы уговаривать пациентов на целый курс сомнительных процедур.

— Я помогу вам!

В этом медицинском центре используются далекие от доказательной медицины методы. Заболевания диагностируют не по анализам, а по пульсу пациента. А лечат скальпотерапией — втыканием иголок по линии роста волос, прижиганием активных точек полынной сигарой, инъекциями воды и банками. Если верить сайту центра, все это поможет войти в контакт с меридианом, где течет энергия Ци, и так исцелиться.

— Ну а какой Вы все-таки закончили институт?

— Я уже сказал, какой. Откуда я знаю русский язык!

— Я не поняла, какой?

— Ну, какой — медицинский институт закончил!

Директор центра Наталья Жукова уверяет: эти люди в белых халатах, знающие все о меридиане Ци — дипломированные врачи из Северной Кореи.

"У нас лицензия реальная, у нас все врачи с высшем образованием, у нас в этом смысле есть у каждого врача право и разрешительная карточка на проведение врачебной медицинской деятельности. Мы абсолютно легализованы", — уверяет директор Центра восточной корейской медицины Наталья Жукова.

В подтверждение вываливает на стол кипу бумаг, часть из которых — грубая подделка. Чтобы иностранец мог лечить в России, нужно, чтобы его диплом признали в нашей стране.

"То, что данная процедура пройдена, подтверждается свидетельством, которое выдается Рособрнадзором. Именно эти свидетельства имели явные признаки фальсификации, которые впоследствии подтвердились", — говорит врио начальника отдела допуска к медицинской и фармацевтической деятельности Росздравнадзора РФ Антон Нагорный.

Это значит, что гости из Кореи заниматься медициной в России права не имели — но активно лечили. За прием доктора просили от трех с половиной тысяч рублей. Основными клиентами были больные дети, в том числе с ДЦП. Отзывы на родительских форумах о центре, мягко говоря, неоднозначные.

— Профессор за 300 долларов предложил на основании фото заказать какую-то карту, в которую якобы вшиты микроэлементы, которых не хватает ребенку. Вообще профессор разговаривает на ломаном русском языке, и понять его непросто. Он говорил, что потрясающие результаты у детей с онкологией. Я ему поверила, но результатов, естественно, нет и быть не может.

Совсем другие слова родителей висят на стенах центра.

— Врачам из Кореи поклон до земли, за то, что в России трудились они. За то, что в России лечили детей, приветствует Солнце корейских врачей.

Солнце, может быть, и приветствует, а правоохранительные органы теперь разбираются, кто на самом деле лечил детей в этом центре — врачи или шарлатаны с фальшивыми дипломами. В отношении сотрудников и директора центра ведется доследственная проверка.