Драка водителей на Дмитровском шоссе: участников ищет полиция

В Сети появилось видео жестокой драки, которой закончился дорожный конфликт на Дмитровском шоссе. На кадрах видно, как посреди оживленной трассы двое мужчин решили выяснить отношения на кулаках. Один наносит оппоненту мощные удары по лицу, от которых тот падает, однако встает и снова вступает в схватку. После еще одного спарринга водители разошлись по своим машинам. Теперь участников этого инцидента ищет полиция.