"Черный барон" показал фейковую статью Sputnik France об "иллюзии демократии" в ЕС

Во французском сериале "Черный барон" в одной из серий использовали иллюстрацию с якобы франкоязычного сайта агентства Sputnik. Сама статья оказалась подделкой, а ее автор выдуман сценаристами, передает РИА Новости.

Французский сериал о противостоянии двух политиков в ходе избирательной кампании критики часть сравнивают с американским "Карточным домиком". Один из героев в шестом эпизоде второго сезона читает статью, в которой ее выдуманный автор размышляет об "иллюзии демократии" в Европе.

Главный редактор Sputnik France Наталья Новикова отреагировала на кадр в своем Twitter. "Мы, наконец, узнали журналиста, виновного в распространении "фейковых новостей" в Sputnik", — написала она, добавив, что сериал "приоткрыл завесу над личностью этого агента российского влияния".

Тема информационной борьбы с российскими СМИ в последнее время довольно часто звучит на Западе. В ноябре 2017-го Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противостояния российским СМИ, а главными угрозами названы агентство Sputnik и телеканал Russia Today.