Косачев: Тиллерсон превзошел самые откровенные образцы американского двоемыслия

Высказывание госсекретаря США Рекса Тиллерсона о растущем влиянии России в Латинской Америке превосходит самые откровенные образцы американского двоемыслия, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

В преддверии недельного турне по странам региона Тиллерсон выразил озабоченность растущим влиянием России и Китая в Латинской Америке и предостерег страны от растущей зависимости. По его словам, "регион должен быть стоек по отношению к далеким силам, которые не разделяют ценностей этого региона".

На своей странице в Facebook Косачев отметил, что США всегда рассматривали Латинскую Америку в качестве "заднего двора".

По его словам, в США и на Западе понятие "не разделяют ценности" является эвфемизмом непослушания, а Тиллерсон превзошел "самые откровенные образцы американского "двоемыслия", заявив, что Латинской Америке "не нужны новые имперские державы, которые ищут выгоды только для собственного народа", а "подход США основывается на взаимовыгодных целях — способствовать развитию и процветанию обеих сторон".

Косачев напомнил, что еще в своей инаугурационной речи Трамп заявил о том, что раньше США в ущерб американцам делали богатыми другие страны, но "теперь этому экономическому безобразию будет положен конец".

"Понятно, что когда США переживают по поводу растущего влияния России и Китая в своем южном "подбрюшье", то только подтверждают уже очевидную мысль о том, что Вашингтон на самом деле категорически не приемлет все то, что сам продвигает на словах — демократические принципы в международных отношениях, суверенные права государств на развитие связей с другими странами по своему усмотрению, открытый и свободный "рынок" геополитических и торговых альтернатив", — написал парламентарий.

При этом сенатор добавил, что Латинская Америка — очередной регион, где однополярность противостоит многополярности, а по сути "авторитарная модель мироустройства — демократической". "Полагаю, нам есть смысл ставить на демократию", — заключил парламентарий.