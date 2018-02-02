Ветераны расскажут зрителям "Т24" о войне и ее героях

Журналисты телеканала "Т24" приступили к созданию масштабного телепроекта о подвигах советских солдат в Великой Отечественной войне. В цикле документальных фильмов "Наши Герои" прозвучат воспоминания ныне живущих фронтовиков, защитников и освободителей Отечества, Героев Советского Союза, а также участников и свидетелей исторических событий. Первые выпуски телезрители смогут увидеть уже в феврале.

2 февраля исполняется 75 лет со дня Победы над фашистскими войсками в Сталинградской битве. Героизму и мужеству советских солдат, одержавших верх над противником в одном из крупнейших сражений в мировой истории, посвящен фильм "Защитники Сталинграда" из документального цикла "Наши герои". В рамках данного проекта в эфире телеканала "Т24" будут показаны картины, созданные при непосредственном участии ветеранов Великой Отечественной войны.

В основу четырех документальных фильмов из цикла "Наши герои" легли воспоминания фронтовиков и подлинные архивные материалы. Картины сняты с использованием последних телевизионных технологий, в том числе с применением анимации и компьютерной графики, в разрешении 4К Ultra HD, и учитывают потребности молодой телевизионной аудитории.

"В настоящее время изменились стандарты производства и потребления информации. Актуальна потребность в новом контенте, понятном для молодой аудитории. Используя последние телевизионные технологии, мы покажем наших настоящих Героев, раскроем масштаб их личностей и визуально воссоздадим картину событий", — сообщил главный режиссёр телеканала Максим Иванов.

Первые фильмы повествуют о подвиге участников Сталинградской битвы — Героев Советского Союза Алексея Прохоровича Волошина, кавалеров ордена Отечественной войны I степени — Марии Георгиевны Фаустовой и Евгения Петровича Куропаткова, также дважды удостоенного звания кавалера ордена Красной Звезды, и о заслугах Героев Советского Союза — Василия Васильевича Решетникова, Сергея Никитовича Решетова, Бориса Васильевича Кравцова. Суровые испытания, через которые им пришлось пройти, бесценный вклад защитников Отечества в Великую Победу и мирное будущее, их воинская храбрость, решительность, отвага и стойкость нашли отражение в телепроекте "Наши Герои".

Военный летчик Василий Решетников за годы войны совершил 307 боевых вылетов, дважды был сбит, выбирался из тыла врага, бомбил гитлеровский командный пункт в Ангербурге. Рота старшего лейтенанта Сергея Решетова принимала участие в Батинской операции, ставшей самой крупной битвой Второй мировой войны на территории Югославии. Старший лейтенант Борис Кравцов был удостоен звания Героя СССР после того, как в сентябре 43-го года перебравшись через Днепр на остров Хортица, попал в окружение и вызвал огонь артиллерии на себя, что позволило очистить остров от врага.

Благодаря защитникам Сталинграда, отстоявшим город и разгромившим немецкие войска и их союзников, наступил переломный момент во Второй мировой войне.

"Т24" поставил цель поддержать лучшие проявления человеческого характера и показать самые яркие примеры достойного поведения. Люди, которым присуждено звание Героев, не просто являются примером для соотечественников. Только благодаря их поступкам, воле и усердию, мы с вами находимся здесь и сейчас. "Наши Герои" — телепроект о людях, героизму и самоотверженности которых потомки обязаны жизнью. В планах телеканала — создать видеоэнциклопедию, содержащую воспоминания всех ныне живущих Героев Советского Союза — Ветеранов Великой Отечественной войны", — заявил главный редактор телеканала "Т24" Олег Терновой.

Звание Герой Советского Союза было высшей степенью отличия в СССР. Его удостаивались граждане, совершившие подвиг во время боевых операций или отличившиеся другими выдающимися заслугами перед Родиной. Звание было установлено Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 года. 1 августа 1939 года в качестве дополнительного знака отличия для Героев СССР была утверждена медаль "Золотая Звезда". В период Великой Отечественной войны высокого звания Герой Советского Союза были удостоены 11 тысяч 657 человек, из них 3051 — посмертно. В этом списке 107 бойцов, которые стали дважды героями (7 награждены посмертно), также в общее число награжденных входили 90 женщин (49 — посмертно). Всего за время существования СССР звание Героя Советского Союза получили 12 тысяч 776 человек. Из них дважды его удостаивались 154 человека, трижды — 3 человека и четырежды — 2 человека.