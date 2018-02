Стивен Кинг извинился за шутку о республиканцах, врезавшихся в мусоровоз

Король ужасов Стивен Кинг извинился за свою шутку в "Твиттере", которую он написал, узнав, что на днях поезд с несколькими видными республиканцами врезался в мусоровоз. В результате ДТП погиб водитель автомобиля. Именно поэтому знаменитый писатель счел неуместным шутить по поводу этого инцидента, сообщает Fox News.

"Полный поезд республиканцев… врезался в мусоровоз. Мой друг Расс называет это кармой", — написал Кинг в своем "Твиттере".

Позже Кинг выразил соболезнования в связи со смертью водителя грузовика.

Затем писатель извинился перед читателями своего микроблога за неуместную шутку.

"Разумеется, я приношу свои извинения в связи с тем, что водитель грузовика погиб. С моей стороны это был довольно необдуманный твит. Ну и надо отметить, что республиканцы, которые обычно бессердечны, когда дело доходит до голосования, тут же выбрались из поезда, чтобы помочь водителю", — отметил Кинг.

A rather thoughtless tweet from me concerning the train-truck crash, for which I apologize (if one is necessary). It should be pointed out, too, that those Republican politicians, who can be heartless when they vote, immediately got out to help.