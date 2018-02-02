Новейший российский летающий радар оправдал ожидания военных

Новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-100 "Премьер" подтвердил, что в него заложили правильные технические решения. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве. Военачальник уточнил, что разработчики уже испытали в воздухе новую антенну А-100, а также всю остальную электронику самолета.

А-100 "Премьер" совместно конструируют концерн "Вега" и Таганрогский авиационный научно-технический комплекс. Первый отвечает за электронную начинку, второй – за сам самолет. Он построен на базе новейшего транспортника Ил-76МД-90А. Однако, благодаря усилиям российских конструкторов грузовик превратился в большой летающий радар, который одновременно может быть воздушным командным пунктом.

Тактико-технические характеристики "Премьера" пока не разглашаются. Зато известно, на что способен его предшественник А-50, последняя модификация которого сейчас служит в ВКС. Радиолокационная система этого самолета способна сопровождать до 300 целей и одновременно помогать сразу 10-12 союзным истребителям наводить оружие.

При этом дальность обнаружения летательных аппаратов вроде бомбардировщика составляет 650 километров, истребитель радар заметит за 300 километров, а крылатую ракету – за 215 километров. Ожидается, что А-100 в разы превзойдет своего предшественника по ряду характеристик.