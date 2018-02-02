Операции без скальпеля: онкобольным поможет гамма-нож

Уникальные методы в борьбе с онкозаболеваниями теперь применяют в Национальном медицинском центре радиологии. Там появился гамма-нож: ядерные технологии позволяют воздействовать только на раковые клетки, не затрагивая здоровые ткани.

— Большой привет! Скоро выздоровею, приеду домой, ждите!

Алексей Баранов, пациент радиологического центра имени Цыба, передает привет своим родным — жене и двум сыновьям. Две недели назад он попал в больницу с подозрением на онкологию.

— Алексей Владимирович, как Вы себя чувствуете?

— Хорошо!

— Хорошо? Ничего не болит?

Сегодня у Алексея операция — диагностика на новейшем ангиографе. Это радиохирургия без наркоза и боли. По артерии запускают тончайший проводник с катетером, пациент получает мягкое облучение рентгеном, на мониторе появляется подробное изображение.

— Позволяет нам добраться к сосудам всех локализаций, в том числе и к голове. То есть, катетер у меня входит здесь, а конец его находится там.

Научный центр имени Цыба вместе с институтом Герцена и НИИ Лопаткина образуют единый Национальный центр радиологии. Здесь накоплен значительный опыт борьбы с онкологией.

"Без радиологии лечение онкологических заболеваний бессмысленно. Тут была идея министра, чтобы вынести радиологию, ядерную медицину за пределы Москвы в центры с подготовленными кадрами, подготовленной территорией, и разместить вот такие мощности. Наш центр в такой ядерной великой державе, как наша страна, должен стать полигоном для испытания нашей отечественной техники", — говорит генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Андрей Каприн.

Одна из таких разработок — протонный ускоритель, установленный два года назад. Это отечественный комплекс протонной терапии "Прометеус". Он предназначен для высокоточной радиотерапии онкобольных — опухоль облучается тонким пучком протонов. При этом облучение происходит точно и равномерно, не затрагивая здоровые ткани.

В преддверии Всемирного дня борьбы с раком в центре установили гамма-нож: это уникальный комплекс для лечения опухолей головного мозга и шеи. Здесь пациента облучают фотонами. Установка позволяет нейтрализовать злокачественные образования на самых ранних стадиях. Планируется, что за год гамма-нож поможет тысяче больных.

"Эта установка будет бесплатной для российских пациентов. Этот центр базовый, у них есть вся линейка и других методов воздействия. Поэтому важно, что можно более точно и более планово решать вопрос, когда появляется пациент", — говорит президент РАН Александр Сергеев.

Возможностей для лечения онкологии становится больше, но врачи уверяют: самый эффективный способ победить рак — диагностировать болезнь на ранних стадиях, до появления симптомов. А выявить образование опухоли способна стандартная диспансеризация.