Москву и Питер ждут сильные снегопады

Два циклона, проходящие один за другим с юго-запада на северо-восток через Центральный федеральный округ в выходные дни, принесут глубокие сугробы в европейскую часть России.

По прогнозам синоптиков, в субботу в Москве потеплеет до 0, пройдет мокрый снег, временами сильный, но, уже в ночь на воскресенье температура понизится до -3…-5.

В середине дня в воскресенье ожидается сильный снегопад, вечером атмосферное давление перейдет на рост и вместе с северным ветром в регион придет морозный воздух и похолодает до -7…-10.

В Санкт-Петербурге сохранится высокое атмосферное давление, но обойдется без существенных осадков, не исключены кратковременные прояснения, температура днем составит -3…-6, по ночам понизится до -6…-9.

Благодаря циклоническому вихрю на Русском Севере, будет облачно, повсюду за исключением Кольского полуострова пройдут снегопады, местами сильные и продолжительные. Днем в Мурманске и Архангельске -9…-12, в Сыктывкаре в субботу столько же, в воскресенье потеплеет до -1…-3.

В Поволжье потеплеет и пройдет сильный снегопад. В субботу в Йошкар-Оле, Казани, Сызрани -6…-9, в воскресенье около 0. В Ростове и Волгограде ожидается 0…+3, в северных районах — дожди с мокрым снегом.

На Юге страны местами пройдут небольшие дожди. В Краснодаре, Сочи и Симферополе +9…+13°, в Ставрополе +4…+7°.

На Урале сохранится высокое атмосферное давление, будет морозно и солнечно. В Екатеринбурге, Тюмени и Перми в дневные часы от -9 до -13.

На юге Сибири — без осадков. В Омске -22…-25, в Новосибирске в воскресенье до -11…-13 в воскресенье. В Красноярске днем -7…-10.

В Прибайкалье без осадков. В Иркутске -12…-15, в Чите днем около -20°, в Улан-Удэ -16…-19.

На юге и востоке Дальнего Востока небольшие снегопады пройдут только в Приморье. В Петропавловске-Камчатском -1…-4°, во Владивостоке -12…-15, Южно-Сахалинске -8…-11, Хабаровске -17…-20.