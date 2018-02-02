В Новой Зеландии умерла самая одинокая птица

На необитаемом острове Мана умер олуша по имени Найджел, единственный житель этого изолированного от внешнего мира места. Птица пять лет прожила в окружении бетонных статуй, которые установили на острове природоохранные службы. С живыми сородичами Найджел не общался, сообщает Guardian.

Опубликованное ниже видео с участием Найджела было снято в 2016 году.

Найджел был первой олушей, поселившейся на острове Мана за последние 40 лет.

Чтобы привлечь в эту местность птиц экологи установили на острове бетонные статуи в виде птиц, в которые вмонтировали динамики, чтобы искусственные пернатые могли "кричать".

За одной такой олушей Найджел ухаживал несколько лет. Он строил для нее гнездо и даже пытался чистить ей перья.

"Найджел выполнил свое предназначение. За неделю до его смерти на остров впервые за много лет прилетели несколько олуш. Впрочем, они нашего героя не заинтересовали", — заявил рейнджер Крис Белл, живущий на соседнем острове.

По словам Белла, Найджел не стал знакомиться со вновь прибывшими. Он продолжал жить отшельником, пока другие птицы обосновывались на другой стороне острова.