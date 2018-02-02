Футболиста Кокорина назвали "клоуном" за внешний вид

Футболист санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александр Кокорин в очередной раз подвергся критике со стороны общественности. На этот раз пользователям соцсетей не понравился внешний вид известного российского форварда. Кокорина сравнили с клоуном, и это было самое мягкое определение.

Александр Кокорин выложил в Instargam свою фотографию, на которой он предстал в ярком наряде. Однако многие пользователи соцсети не оценили вкус футболиста. Кто-то удивлялся, почему спортсмены одеваются настолько безвкусно, имея огромное количество денег. Были и те, кто назвал форварда сборной России клоуном из-за его внешнего вида.