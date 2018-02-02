St.Petersburg Ladies Trophy. Рыбакина уступила Гергес

Немецкая теннисистка Юлия Гергес стала первой полуфиналисткой St. Petersburg Ladies Trophy 2018. Действующая чемпионка другого российского состязания – Кубка Кремля-2017, — оказалась сильнее россиянки Елены Рыбакиной – 6:3, 6:3. Их матч продолжался 1 час 17 минут.

При этом в первом сете Рыбакина повела 3:0, после чего проиграла восемь геймов подряд. "Она очень сильно бьет по мячу, мне пришлось самой играть активно и наносить мощные удары, чтобы заставить ее двигаться, — сказал Гергес. – Каждый соперник непрост, мне нужно продемонстрировать лучший теннис, чтобы победить в полуфинале".

За выход в финал Гергес поспорит с победительницей пары Петра Квитова (Чехия) – Елена Остапенко (Латвия).