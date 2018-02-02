Учёные исследовали плиту с рекордным количеством следов динозавров и млекопитающих

На камне, случайно обнаруженном на территории Центра космических полётов Годдарда НАСА (США), нашлось около 70 дорожек следов динозавров и млекопитающих возрастом более 100 миллионов лет. О таком результате сообщает научная статья, опубликованная в журнале Scientific Reports.

Рэй Стэнфорд (Ray Stanford) из NASA заметил подозрительный камень в 2012 году, когда подвозил жену до работы. Оказалось, что плита длиной 245 и шириной 90 сантиметров буквально испещрена следами древних животных. На изучение находки ушло несколько лет.

Специалисты насчитали около 70 дорожек следов, оставленных по меньшей мере восемью разными видами. При этом все следы появились с интервалом всего несколько дней. Вероятно, нынешняя каменная плита в меловом периоде (около 100 миллионов лет назад) была частью болотистого берега.

Среди "отметившихся в веках" рептилий оказался травоядный нодозавр – пятиметровая махина, закованная в броню костяных пластин. Поверх отпечатка лапы взрослого динозавра оставил свой след и детёныш. Возможно, родитель сопровождал ребёнка на водопой. Нашлись следы и представителя отряда зауроподов, крупных и длинношеих "вегетарианцев". Также отметились птерозавры, летающие рептилии.

Приложили лапу и небольшие (размером с ворону) особи тероподов, группы хищных динозавров, к которой относятся и знаменитые тираннозавры. Эти хищники оставили четыре параллельных трека. По мнению авторов статьи, перед нами свидетельство групповой охоты.

Следы динозавров – это, безусловно, волнующая находка. Но по-настоящему уникальным камень делают следы млекопитающих мелового периода.

"Концентрация следов млекопитающих в этом месте на порядок выше, чем где бы то ни было в мире", – поясняет Мартин Локли (Martin Lockley), палеонтолог из Университета Колорадо в Денвере и соавтор исследования.

На плите идентифицировано 26 дорожек следов наших сородичей по биологическому классу. В основном это были создания размером с белку, но нашлись и самые большие отпечатки лап млекопитающего, известные среди находок мелового периода. Оставившее их существо было размером с енота.

Кроме того, найдены уникальные следы, показывающие, что оставивший их зверь мог сидеть на двух лапах, как кошка.

Находка особенна ценна потому, что о млекопитающих той эпохи вообще крайне мало сведений. В основном "трофеи" палеонтологов ограничиваются зубами неизвестных мелких зверюшек.

"Когда у вас есть только зубы, вы не представляете, как выглядели животные или как они себя вели", – отмечает Локли.

Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о крупнейших в мире следах динозавра, об отпечатках лап хищной рептилии, рекордных для целого полушария и о древнейших следах птичьих лап.