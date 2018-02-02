Зюганов не знает, как американцы теперь будут смотреть в глаза Лаврову

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не понимает, как американцы будут смотреть в глаза министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову после публикации "кремлевского списка", и как они будут вести переговоры, если они унижают страну.

Лидер коммунистов отметил, что впервые в истории весь состав правительства РФ и администрации президента включен в список санкций. "Унижают наш флаг, срывая его с диппредставительства в Америке, унижают нашу собственность, заграбастав там, за океаном, унижая наших олимпийцев, — цитирует Зюганова РИА Новости. — Хочу напомнить американской знати, что все ваши попытки снова диктовать условия нам они обречены на провал".

Минфин США на днях опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.