Испанские ученые рассказали, как не растерять друзей

Испанские математики объяснили, как действует механизм дружбы. Ученые назвали факторы, которые укрепляют отношения. По словам исследователей, если игнорировать эти обстоятельства, можно легко потерять друзей, сообщает EPJ Data Science.

Многие задаются вопросом, почему с одними людьми можно видеться редко, но при этом крепко дружить, а с другими после короткого перерыва в общении связь резко теряется.

По мнению ученых, очень важно правильно распределять внимание между теми, с кем вы общаетесь. Главный залог крепкой дружбы – постоянство общения. Это не значит, однако, что важным для вас людям необходимо писать или звонить каждый день.

Важен ритм коммуникации. Можно общаться с человеком раз в день, в месяц или в полгода, но стоит обращать внимание на то, чтобы этот ритм не ослабевал. Ученые считают, если нарушить это постоянство более восьми раз, связь с человеком будет потеряна.

"Если у вас много дел, лучше кратко ответьте человеку, не игнорируйте его. В крайнем случае, снижайте ритм общения постепенно", — советуют европейские ученые.