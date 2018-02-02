Ломанов-младший стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира по бенди

Четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею с мячом в Хабаровске между сборными России и Германии вошел в историю благодаря голам Сергея Ломанова. В игре с немцами он трижды поразил ворота соперника. Его второй мяч стал рекордным для мировых первенств.

Перед турниром на счету Ломанова-младшего было 149 мячей. Лидировали же в снайперской гонке два россиянина – Сергей Обухов и Евгений Иванушкин. Каждый из них сумел отличиться на чемпионатах мира 154 раза.

Теперь же в списке лучших снайперов произошли изменения. Сергей Ломанов сначала сделал покер в игре против сборной Норвегии, а затем трижды огорчил немецкую команду. Теперь на счету россиянина 156 мячей. И это новый рекорд чемпионатов мира, сообщает "Советский спорт".