Рубль готов к новым атакам

Январь на валютных рынках ознаменовался ослаблением доллара к другим валютам. По отношению к евро, японской йене, британскому фунту и другим валютам "американец" ослаб на 3,5%-4%. Рубль не стоял в стороне и укрепился к доллару на 2,3% (курс доллара опустился на 1, 31 рубля) до 56,29 рублей, по данным ЦБ РФ на 31 января, но ослаб по отношению к евро на 1% (на 0,67 рублей) до 69,54 рублей. В целом, российская валюта может занести начало года себе в актив.

По мнению старшего аналитика компании "Альпари" Романа Ткачука, в январе звёзды сошлись для рубля по нескольким факторам одновременно – доллар ослаб, котировки нефти поднялись к 70 долларам за баррель, вернулся интерес инвесторов к валютам развивающихся стран и к государственным облигациям.

На таком внешнем фоне рубль мог бы смотреться и более уверенно. При стоимости барреля нефти Brent в 70 долларов наиболее оптимальным уровнем для курса пары доллар/рубль является район 54-55 рублей за "американца". К примеру, в конце 2014 года нефть стоила столько же, сколько сейчас, но за доллар США давали 52-54 рублей. Потенциал для укрепления у российской валюты есть, но реализовать его будет непросто из-за двух причин – внутренней и внешней.

Внутренняя причина – это активные покупки долларов и евро со стороны крупных игроков. Во-первых, это банки и корпорации, которым предстоят выплаты валютных долгов. Во-вторых, это Минфин РФ, пополняющий валютные резервы. Фактически, большая часть сверхдоходов (до 15,1 миллиардов рублей ежедневно) от дорогих нефти и газа направляется на пополнение "кубышки" для страны на "чёрный день".

Внешняя причина – это ожидание возможных новых санкций в отношении России со стороны США. В пятницу, 2 февраля, поздно вечером американский Минфин представит в Конгрессе вторую часть своего доклада, в которой могут быть затронуты ограничения на покупку российских акций и облигаций. Если так и случится, то это будет более серьёзным ударом, чем "кремлевский список". На российском валютном рынке возможен локальный всплеск нервозности.

Впрочем, паниковать не стоит. Для введения санкций нужно как минимум их согласование обеими палатами парламента США и президентом Дональдом Трампом. При этом российская экономика уже адаптировалась к жизни в условиях давления со стороны западных стран – в прошлом году ВВП России вырос на 1,5%, по данным Росстата. Даже возможное расширение санкций не будет восприниматься остро. Показателен стабильно высокий спрос на российские государственные облигации (ОФЗ) в последнее время, и это притом, что возможно введение запрета на покупку их иностранцами.

Из других важных событий месяца отметим заседание Банка России 9 февраля. Судя по последним высказываниям главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, ключевая ставка на нём будет снижена на 0,25%, до 7,5%. ЦБ РФ продолжит делать это и в дальнейшем – на конец года ставка может быть снижена к 7%. Сюрпризы тут маловероятны и действия Центробанка не окажут сильного влияния на курс рубля.

В сложившейся ситуации рекомендуется держаться рубля. Во-первых, у "россиянина" есть реальный потенциал для укрепления. Во-вторых, это патриотично и поддерживает российскую экономику, а не экономики недружественных нам США и еврозоны. Санкции не так страшны, как их представляют многие испуганные эксперты.

В случае мягких санкций со стороны США курс пары доллар/рубль устремится к 54-55 рублям, а курс пары евро/рубль – к 68 рублям. Если же санкции будут жесткими, то курс доллара может скакнуть к 58 рублям, а курс евро – к 72 рублям.

Но потом, при сохранении позитивных тенденций на сырьевом рынке и других положительных для рубля факторов, курсы доллара и евро откатятся к текущим значениям. В любом случае, если вам не предстоят в ближайшем будущем крупные траты в долларах и евро, перекладывать средства в валюту нет смысла.