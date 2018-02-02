Рубль готов к новым атакам

Рубль готов к новым атакамЧитайте нас в Telegram
Январь на валютных рынках ознаменовался ослаблением доллара к другим валютам. По отношению к евро, японской йене, британскому фунту и другим валютам "американец" ослаб на 3,5%-4%. Рубль не стоял в стороне и укрепился к доллару на 2,3% (курс доллара опустился на 1, 31 рубля) до 56,29 рублей, по данным ЦБ РФ на 31 января, но ослаб по отношению к евро на 1% (на 0,67 рублей) до 69,54 рублей. В целом, российская валюта может занести начало года себе в актив.
По мнению старшего аналитика компании "Альпари" Романа Ткачука, в январе звёзды сошлись для рубля по нескольким факторам одновременно – доллар ослаб, котировки нефти поднялись к 70 долларам за баррель, вернулся интерес инвесторов к валютам развивающихся стран и к государственным облигациям.
На таком внешнем фоне рубль мог бы смотреться и более уверенно. При стоимости барреля нефти Brent в 70 долларов наиболее оптимальным уровнем для курса пары доллар/рубль является район 54-55 рублей за "американца". К примеру, в конце 2014 года нефть стоила столько же, сколько сейчас, но за доллар США давали 52-54 рублей. Потенциал для укрепления у российской валюты есть, но реализовать его будет непросто из-за двух причин – внутренней и внешней.
Внутренняя причина – это активные покупки долларов и евро со стороны крупных игроков. Во-первых, это банки и корпорации, которым предстоят выплаты валютных долгов. Во-вторых, это Минфин РФ, пополняющий валютные резервы. Фактически, большая часть сверхдоходов (до 15,1 миллиардов рублей ежедневно) от дорогих нефти и газа направляется на пополнение "кубышки" для страны на "чёрный день".
Внешняя причина – это ожидание возможных новых санкций в отношении России со стороны США. В пятницу, 2 февраля, поздно вечером американский Минфин представит в Конгрессе вторую часть своего доклада, в которой могут быть затронуты ограничения на покупку российских акций и облигаций. Если так и случится, то это будет более серьёзным ударом, чем "кремлевский список". На российском валютном рынке возможен локальный всплеск нервозности.
Впрочем, паниковать не стоит. Для введения санкций нужно как минимум их согласование обеими палатами парламента США и президентом Дональдом Трампом. При этом российская экономика уже адаптировалась к жизни в условиях давления со стороны западных стран – в прошлом году ВВП России вырос на 1,5%, по данным Росстата. Даже возможное расширение санкций не будет восприниматься остро. Показателен стабильно высокий спрос на российские государственные облигации (ОФЗ) в последнее время, и это притом, что возможно введение запрета на покупку их иностранцами.
Из других важных событий месяца отметим заседание Банка России 9 февраля. Судя по последним высказываниям главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, ключевая ставка на нём будет снижена на 0,25%, до 7,5%. ЦБ РФ продолжит делать это и в дальнейшем – на конец года ставка может быть снижена к 7%. Сюрпризы тут маловероятны и действия Центробанка не окажут сильного влияния на курс рубля.
В сложившейся ситуации рекомендуется держаться рубля. Во-первых, у "россиянина" есть реальный потенциал для укрепления. Во-вторых, это патриотично и поддерживает российскую экономику, а не экономики недружественных нам США и еврозоны. Санкции не так страшны, как их представляют многие испуганные эксперты.
В случае мягких санкций со стороны США курс пары доллар/рубль устремится к 54-55 рублям, а курс пары евро/рубль – к 68 рублям. Если же санкции будут жесткими, то курс доллара может скакнуть к 58 рублям, а курс евро – к 72 рублям.
Но потом, при сохранении позитивных тенденций на сырьевом рынке и других положительных для рубля факторов, курсы доллара и евро откатятся к текущим значениям. В любом случае, если вам не предстоят в ближайшем будущем крупные траты в долларах и евро, перекладывать средства в валюту нет смысла.
-
"АвтоВАЗ" готовится открыть продажи кросс-седана Lada Vesta
- Владимир Путин допускает возможность снижения цен на бензин
- Названы российские цены на гибридные родстер и купе BMW i8
- Toyota привезла в Россию дешевую версию внедорожника Fortuner
- Обновленный Kia Sorento Prime: российские цены
-
Москва, готовься: в выходные заметет так, что нам и не снилось
- Детского омбудсмена испугал "Сказ про глаз, упавший в унитаз"
- На необитаемом острове умерла самая одинокая птица
- В мост с надписью: "Газель не проедет" впечаталась 140-я "Газель"
- Модного Кокорина обозвали клоуном
- Ученые рассказали, как не растерять друзей
-
Банк России объединит "Бинбанк" и "Открытие"
- Найти работу как можно быстрее: 7 советов
- Путин считает возможным снижение цен на бензин
- Почему не нужно бояться новых санкций
- Объем ФНБ сократился в январе до 3,729 трлн рублей
-
Кремль: непредсказуемое поведение США заставляет нас быть начеку
- МИД предупредил россиян об "охоте" на них спецслужб США
- ЦИК считает кандидатов: кто останется на дистанции, а кто сошел
- Путин встретился с французскими бизнесменами и премьером Бельгии
- Захарова прокомментировала скандал с "украинской птицей снегирем"
-
Софию замкнуло после вопроса об Украине
- Песков о кайфе, удаче и красных штанах
- Сванидзе и Шевченко подрались из-за Сталина
-
Поп-звезда 80-х отдала мужу-предателю дачу
- Застройщики рассказали, какое жилье пугает покупателей
- На всякий пожарный: как застраховать квартиру
- Квартиру рэпера Гнойного сдают на популярном ресурсе
- Как получить налоговый вычет при покупке квартиры
-
Гуру из Текстильщиков: в столице появилась новая секта
- Камера сняла столкновение электрички с легковушкой
- Драка водителей на Дмитровском шоссе: участников ищет полиция
- Новое слово в онкодиагностике: в России открылась уникальная лаборатория
- Находчивый снегоуборщик нашел способ отдохнуть
- Выходные в столице: фристайл, фигурное катание, хоккей и выставки
-
Россия вспоминает героев Сталинградской битвы
- Легендарный автомат стал оружием солдат будущего
- Белый дом и ЦРУ объяснили, зачем прилетал Нарышкин
-
Неадекватный прохожий напал на женщину и откусил палец ее мужу
- Ученые назвали самые опасные продукты питания
- Возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании 13-летней москвички
- Поклонники Ольги Бузовой попали в руки мошенников
- Контролерам запретят высаживать безбилетников на мороз
-
Обзор смартфона LG V30+: флагманская красота, неслыханное благозвучие
- Секретов больше нет: изображения и видео с Samsung Galaxy S9
- Илон Маск сдержал обещание открыть продажи огнемета
- iPhone X поставил рекорд, но не оправдал надежд. В Apple уже готовят замену
- Российские власти вычислят майнеров и обложат налогом
-
Почему стресс заставляет нас набирать вес и что с этим делать
- У мужчин, которые слушают рок, больше тестостерона
- Холестерин ускоряет рост опухолей в 100 раз
- Забытый антибиотик поможет в борьбе с супербактериями
- Есть вопрос: безопасны ли сковородки с антипригарным покрытием
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Во что поиграть в феврале?
- 10 реально бесплатных и качественных мобильных игр
- Custer's Revenge: Как Atari взбесила всех в 1982г.
- Стример выучил русский, попав в плен к нашим пиратам
- За прочтение книги – бонус в видеоигре
-
На Большом адронном коллайдере обнаружена частица, которую ждали 50 лет
- Мозговой имплантат помог пациентам замедлить развитие слабоумия
- Биологи: на наших глазах рождается вид оранжевых карликовых пещерных крокодилов
-
"Селфи" уже в кино: отзывы зрителей
- Новый вирус: найден способ вставить Николаса Кейджа в любой фильм
- Привет из 90-х: Ван Дамм возвращается в трейлере нового "Кикбоксера"
- "Мир Дикого Запада": что известно о втором сезоне
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Зачем Чехов поехал на Сахалин
- Почему слезы горькие
- Кот наворовал для новозеландца чужое нижнее белье
- Ученые раскрыли тайну видео с принимающей душ крысой
- Олуша, влюбившийся в статую, умер у тела "подруги"
-
Блуд и страсти: история гламурного экс-священника потрясла Рунет
- Одиночество балагура: Вячеслав Гришечкин не может смириться со смертью жены
- Судьба Михаила Боярского: разглядеть в женщине самое лучшее могу только я
- Российскому силиконовому качку отрезали "руки-базуки". Фото
-
От рака умерла режиссер Мария Саакян
- Российский музыкант взял "Грэмми"
- Мы не забыли! Интервью с сыном Высоцкого
- Смерть Сталина заменили диваном
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Нужна помощь: Ильсура Гибадуллина спасет внутривенное питание
Машков: "Движение вверх" - это история о том, как рождается личность
"Допинг". Сенсационное расследование Андрея Медведева. Не пропустите
Рубль готов к новым атакам
Помогите спасти жизнь двухлетнего Мишутки!
В Подольске загорелся склад пластиковой продукции
Во взрыве в налоговой в Анкаре обвинили курдов
Испания выдала Левашова США в обход юридических норм
60 минут. Варшава против Киева
Джигарханяна выписали из больницы
Лучшие друзья девушек: 10 самых дорогих бриллиантов
Названы российские цены на гибридные родстер и купе BMW i8
Автомобилям Lada вернули скидки по trade-in
Оркестр Павла Когана приглашает в Консерваторию на "Сотворение мира"
Британский геймер попал в плен к "русским пиратам"
Вакцина вылечила мышей от рака, уничтожив и метастазы
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере