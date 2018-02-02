ГПУ хочет объявить Гужву в международный розыск

Генеральная прокуратура Украины намерена объявить сбежавшего в Австрию главного редактора интернет-издания Страна.Ua Игоря Гужву в международный и национальный розыск. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Накануне интернет-издание Страна.Ua в обращении к президенту Украины сообщило, что из-за давления со стороны властей Игорь Гужва выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище. В Австрии ему уже выдан документ о пребывании в стране.

Сам Игорь Гужва рассказал, что ему неоднократно угрожали физической расправой и убийством. Он собрал множество документов, где содержатся угрозы от украинских политиков, и теперь намерен передать их австрийским властям, передает РИА Новости. При этом журналист подчеркнул, что покинул Украину легально, после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом.

Международный Комитет защиты журналистов уже призвал власти Украины расследовать угрозы в адрес Игоря Гужвы.

На Украине против главного редактора издание Страна.Ua возбуждено два уголовных дела, его подозревают в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика, а также в уклонении от уплаты налогов.