Главный архитектор Махачкалы задержан после обыска

Следователи после допроса задержали главного архитектора Махачкалы Магомеда-Расула Гитинова в качестве подозреваемого по делу о превышении должностных полномочий при выдаче разрешения на строительство многоэтажки.

Как передает РИА Новости, об этом в своём Telegram-канале проинформировал общественность Следственный комитет России.

Гитинова подозревают в том, что превысив свои служебные полномочия, он в феврале 2015 года составил градостроительный план земельного участка площадью 600 квадратных метров, на котором должны были выстроить 12-этажный жилой дом.

При этом в зону будущего строительства частично попал земельный участок, принадлежащий жителю Махачкалы, который подал иск в суд. В результате через два года после действий Гитинова, в феврале 2017 года служители Фемиды приняли решение о сносе фундамента многоквартирного жилого дома.

В результате администрации Махачкалы был причинен ущерб на сумму около 4 миллионов рублей.