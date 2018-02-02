Автоцистерна с углекислотой перевернулась на подмосковной трассе

Перевозившая углекислоту автоцистерна врезалась в отбойник и перевернулась на шоссе в черте подмосковного Ступина, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.

ДТП произошло около 14 часов дня в пятницу на 84-м километре трассы М-4 "Дон". Грузовик с 12 тоннами углекислоты следовал в сторону Москвы, когда, по неустановленной пока причине, врезался в отбойник и завалился на бок, перекрыв пару полос. Движение по дороге было ограничено, пока на место не прибыл эвакуатор. В результате инцидента никто не пострадал.

На сделанных водителями кадрах видно, как струя углекислоты с шумом вырывается из автоцистерны.

"Последствия аварии устраняются. Опасности для населения нет", — отметили в управлении МЧС.