Создатель игры Counter-Strike арестован по подозрению в педофилии

В американском Сиэтле задержали одного из создателей популярной компьютерной игры Counter-Strike, 36-летнего Джесса Клиффе. По некоторым данным, мужчина обвиняется в "сексуальной эксплуатации" несовершеннолетнего. Полиция, впрочем, пока этот инцидент не комментирует, сообщает Kiro 7.

Ранее Клиффе не привлекался по каким-либо уголовным делам. Официальных обвинений разработчику шутера пока не предъявляли. Тем не менее, в настоящий момент американец находится под стражей.

Представители компании Valve, которые в 2003 году купили у Клиффе и его друга Мина Ли права на Counter-Strike, а самого Джесса взяли на работу, заявили, что разработчик временно отстранен от должности на время разбирательства.

Клиффе и Ли разработали Counter-Strike в 1999 году. Игра популярна до сих пор.