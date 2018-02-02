"Знак божий": Медведев пошутил про документ номер 666

Дмитрий Медведев установил причины произошедшего в Алма-Ате во время заседания глав правительств ЕврАзЭС небольшого землетрясения. "Встреча прошла в теплой атмосфере, сопровождавшейся, как известно, небольшим землетрясением в период рассмотрения одного из очень интересных вопросов, посвященных постановлению Совета министров Республики Беларусь номер 666", — подчеркнул премьер-министр России.

"Это, конечно, наводит на разные мысли. Тем не менее все благополучно было рассмотрено, все решения приняты и подписаны, — цитирует Медведева "Интерфакс". — Это для всех для нас урок, а для республики Беларусь — знак, сигнал божий".

Дмитрий Медведев поздравил всех своих коллег с окончанием работы на заседании. На межправительственном совете встретились премьер-министры стран Евразийского экономического союза, куда, помимо России, входят Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения. Землетрясение произошло 2 февраля в 15 часов 20 минут по местному времени (в Москве в это время было на три часа меньше). Магнитуда землетрясения составила 3,7. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Медведев в Алма-Ате также заявил, что в странах Евразийского союза не хватает стартапов-"единорогов" – компаний, которые достигли капитализации в миллиард долларов. В нем есть компании из Китая, США, Европы, Сингапура. Российский премьер подчеркнул, что следует выращивать свои IT-компании.

Пресс-конференция главы российского правительства в Алма-Ате также завершилась на шутливой ноте: Дмитрий Медведев согласился сфотографироваться с задававшим вопрос об интернет-технологиях в стиле "казахских айтишников" журналистом. При этом российский премьер выразил надежду, что это поможет "казахским айтишникам" вырваться вперед и сложил пальцы в латинскую букву V.