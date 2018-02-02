В отпуск с Андреем Малаховым: как принять участие в конкурсе и куда поедут победители

Журнал StarHit десятый год подряд проводит уникальный конкурс, в котором каждый может выиграть отпуск в райском уголке планеты. Главный редактор журнала и ведущий программы "Прямой эфир" Андрей Малахов вместе с победителями уже побывал в Арабских Эмиратах, в Греции, Таиланде, на Кипре и Сардинии.

В этом году победителями конкурса стали Ирина Грибанова из Саратовской области, заслуженный капитан Валентин Родченко, Герой Советского Союза, мать троих детей Лариса Черненко, недавно переехавшая из Луганска в Петербург, а также Екатерина Ивановна Борисова, пережившая огромный стресс, пытаясь спасти свою дочь Дану, которая борется с наркозависимостью.

Победители конкурса до последнего момента не знали, куда летят. Название страны они узнали лишь по дороге в аэропорт, и это оказалась Доминикана, где счастливчиков ждал роскошный отель, дискотеки, дельфины, яхты и самые невероятные приключения.

Теперь они называют Андрея Малахова не иначе, как "доброй феей", и с удовольствием делятся впечатлениями от сказочного отдыха. Именно сказочного, ведь у большинства этих людей совсем не простая судьба, а встреча с прекрасным вернула им радость и некоторых изменила до неузнаваемости.

Что надо сделать, чтобы принять участие в конкурсе и выиграть? Куда в следующий раз поедут победители? Ответы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".