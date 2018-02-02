США признали, что антироссийские санкции ударят по американцам

Министерство финансов США проанализировало потенциальные последствия распространения американских санкций на новый российский госдолг и пришло к выводу, что это может повредить самим американским инвесторам.

"Поскольку у российской экономики через реальный и финансовый секторы есть значительные связи с международными компаниями и инвесторами, последствия санкций не будут ограничиваться российскими властными структурами и компаниями", — говорится в документе, который оказался в распоряжении агентства Bloomberg.

В частности, эксперты пришли к выводу, что распространение санкций может ограничить конкурентоспособность крупных американских управляющих компаний и привести к отрицательным побочным результатам для мировых финансовых рынков и компаний.

При этом в Минфине США считают, что если Евросоюз введет в отношении России аналогичные санкции, то отрицательные последствия для американских инвесторов будут минимизированы, передает "Интерфакс".

"Распространение американских санкций на операции с новым госдолгом РФ без соответствующих мер со стороны ЕС и других партнеров США могут подорвать усилия по сохранению единства санкций против России", — уверены в американском финансовом ведомстве.

Между тем, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина ранее заявила, что распространение американских санкции на госдолг РФ вызовут лишь краткосрочную волатильность, и для финансовой стабильности России ограничения не будут иметь большого эффекта.