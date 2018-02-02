80-летняя пенсионерка остановила вооруженную банду грабителей

80-летней жительнице Лондона Розмари Боджер удалось предотвратить вооруженное ограбление. Пенсионерка вступилась за 46-летнего Стефана Купера, чей мотороллер окружили бандиты на мотоциклах. Злоумышленники скрылись ни с чем, сообщает Evening Standard.

Купер заявил, что грабители преследовали его некоторое время, пока не взяли в кольцо на улице Crouch End. Находившаяся рядом пенсионерка заметила злоумышленников еще до того, как они остановились.

"Я тут же подумала: "Черта с два у вас что-то получится", — заявила 80-летняя британка. Когда грабители окружили Купера, Боджер вцепилась в руль водителя мотороллера и велела злоумышленникам убираться.

"У меня и мысли не было поступить иначе. Я не собиралась отступать", — отметила Боджер, добавив, что ранее проходила службу в женском подразделении британского ВМФ.

Вскоре на крики женщины прибежали местные строители, вооруженные палками и досками. Грабители скрылись, водитель мотороллера не пострадал. В Сеть попала видеозапись того, как Боджер удалось предотвратить преступление.