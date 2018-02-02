В Подольске загорелся склад пластиковой продукции

Склад с пластиковой продукцией загорелся на площади 500 квадратных метров в промышленной зоне Подольска в Московской области.

Об этом проинформировал РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Собеседник агентства рассказал, что горит одноэтажное здание с пластиковой продукцией на улице Плещеевская. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров.

Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются.