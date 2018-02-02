St.Petersburg Ladies Trophy. Касаткина обыграла первую ракетку мира Возняцки

Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над первой "ракеткой" мира датчанкой Каролин Возняцки в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St.Petersburg Ladies Trophy. Касаткина "посеяна" на соревнованиях под восьмым номером.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:3 в пользу российской теннисистки. В полуфинале Касаткина, которая осталась единственной россиянкой на турнире, встретится с француженкой Кристиной Младенович (четвертый номер "посева"). В другом полуфинале сыграют Юлия Гергес (№5) и Петра Квитова. Финал турнира пройдет 4 февраля.