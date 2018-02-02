Глава СКР поручил взять на контроль поножовщину в калужской школе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Калужского следственному управлению СКР взять на контроль расследование нападения школьника на своего одноклассника.

Как передает "Интерфакс", об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Речь идет о нападении ученика седьмого класса на своего одноклассника в школе № 1 города Спас-Деменск Калужской области.

ЧП произошло перед первым уроком. Учительница в момент нападения вышла из класса за журналом. Нападавший, вооруженный кухонным ножом, нанес соученику несколько ранений, после чего тот оттолкнул его и сумел убежать.

Обидчик, в свою очередь, прыгнул в окно и, упав на снег с высоты третьего этажа, был госпитализирован с подозрением на перелом позвоночника. Его жертве также оказана врачебная помощь – раны защиты, и он отпущен домой.

СКР возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".

В ходе расследования раненый подросток и его одноклассники рассказали, что потерпевший не ссорился с нападавшим. Следователи выяснили, что нападавший был по характеру замкнутым, ни с кем не общался, другие ученики старались с ним не общаться.