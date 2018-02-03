Бондарев: ядерная доктрина позволяет США вольно трактовать события в мире

Пентагон представил новую ядерную доктрину США. Независимые американские аналитики уже заявили, что документ продолжает линию, начатую Обамой, но обозначает куда более жесткую политику по отношению к России. В частности, в доктрине сказано, будто Москва готова первой нанести ядерный удар. Однако тут же американцы сами заявляют, что могут применить атомное оружие в ответ на неядерное нападение. И вдобавок отмечают, что надеются на стабильные отношения с основными соперниками — Москвой и Пекином.

В России уже раскритиковали документ. По мнению бывшего главкома ВКС России, главы сенатского комитета по обороне Виктора Бондарева, доктрина написана слишком расплывчато и позволяет США вольно трактовать события в мире. Бондарев также отметил, что новейшее гиперзвуковое оружие, которое скоро поступит в войска, обеспечит сдерживание США не только ядерным арсеналом, передает телеканал "Россия 24".