Госдеп США поддержал протесты в Иране против ношения хиджабов

В пятницу Госдепартамент США поддержал иранцев, протестующих против принуждения женщин к ношению хиджабов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Госдепа Хизер Науэрт.

США осудили аресты 29 человек, выражавших "свои права и фундаментальные свободы, выступив против обязательности хиджабов". Америка выступает за свободу вероисповедания и слова, подчеркнула Науэрт. Кроме того, у людей должна быть возможность выбирать ту одежду, которую они хотят, добавила она.