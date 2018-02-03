Россиянин Левашов, обвиняемый в хакерстве, экстрадирован из Испании в США

Россиянин Петр Левашов, обвиняемый в хакерстве, был экстрадирован из Испании в США. Примерно в два часа ночи по времени Москвы он предстанет перед судом в Бриджпорте (США, штат Коннектикут).

Российского программиста в Коннектикуте обвиняют в создании ботнет-сети Kelihos. Обвинение включает восемь пунктов, уточняет РИА Новости. Штат Аляска обвиняет Левашова в интернет-мошенничестве и перехвате электронных сообщений.

Также, по сообщению министерства юстиции США, против Петра Левашова были заведены дела в Вашингтоне и штате Мичиган.