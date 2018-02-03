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3 февраля 201803:53

Теннисистка Касаткина: думать сейчас о финале – глупость

EPA

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Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась впечатлениями и эмоциями после победы над первой "ракеткой" мира датчанкой Каролин Возняцки и выхода в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St.Petersburg Ladies Trophy. По словам россиянки, она не придает особого значения победе.

"Это моя вторая победа над первой ракеткой мира. Сейчас я проще отношусь к такому — все-таки, опыт, — сказала Касаткина, которую цитирует РИА Новости. — Думаю ли я о чемпионстве? У меня еще полуфинал против Младенович впереди. Это будет очень сложный матч. Думать о финале сейчас — глупость! Стараюсь настраиваться только на следующий матч".

Касаткина, "посеянная" на турнире под восьмым номером, в полуфинале 3 февраля встретится с четвертой "ракеткой" турнира и действующей чемпионкой француженкой Кристиной Младенович.

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