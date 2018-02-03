Фонд Ахмата Кадырова направил гуманитарную помощь жителям Сирии

Рамзан Кадыров сообщил, что Фонд имени Ахмата Кадырова направил в Сирию гуманитарную помощь. На своей странице соцсети "Вконтакте" глава Чечни написал, что грузы с товарами первой необходимости направлены в Алеппо, Дамаск, Латакию и недавно отбитый у террористов Дейр-эз-Зор.

Фонд начал бурить колодцы в тех сирийских районах, которые нуждаются в питьевой воде. Также по заказу Фонда одна из фабрик произведет 20 тысяч теплых одеял. В качестве особо важной части Кадыров указал программу оперирования тяжелораненых детей и взрослых, рассчитанную на сто пациентов.

Также Фонд имени Ахмата Кадырова снабжает продуктами строителей, восстанавливающих мечеть в Алеппо. Работает пекарня, выпускающая две тонны хлеба. С 1 сентября 2018 года она будет производить уже 50 тонн хлеба.

"В месяц Рамадан Фонд ежедневно обеспечит продуктами для ифтара 50 тыс. человек, написал Рамзан Кадыров. — А на Курбан-Байрам десять тысяч семей получат возможность совершить жертвоприношение. Это только часть большой работы!"

Он указал, что долго Фонда – облегчить возвращение сирийцев к мирной жизни. Они переживают тяжелейший период, и виновны в этом террористы, подготовленные западными спецслужбами. Рамзан Кадыров также поблагодарил за организацию помощи Сирии свою мать Аймани Несиевну – президента Фонда Ахмата Кадырова и своего представителя в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияду Сабсаби.