Обвиняемый в киберпреступлениях Левашов заявил о своей невиновности в американском суде

Россиянин Петр Левашов, которого американские власти обвиняют в хакерстве, заявил о своей невиновности. В пятницу, 2 февраля, он предстал перед судом в американском штате Коннектикут. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Игоря Литвака.

Как минимум до 5 февраля Левашов будет находится в тюрьме в городе Бриджпорт, сообщил адвокат. Литвак отметил, что его подзащитный очень устал и находится не в самом лучшем состоянии. Прокуратура должна предъявить улики, которые используют против россиянина в суде, в последующие месяцы, сообщил адвокат.

Левашова задержали в Испании по запросу США в апреле прошлого года. Его обвиняют в хакерских атаках. 2 февраля Левашова экстрадировали в Штаты.

Как сообщалось ранее, представители посольства России в Вашингтоне заявили о готовности оказать россиянину содействие.