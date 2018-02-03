НХЛ. Россияне зажгли в матче "Питтсбург" – "Вашингтон"

В Национальной хоккейной лиге проходит очередной игровой день регулярного чемпионата. "Питтсбург Пингвинз" принимал "Вашингтон Кэпиталз" и в очень результативной игре одержал победу со счетом 7:4. Активное участие в заброшенных шайбах приняли российские хоккеисты.

В первом периоде "пингвинам" удалось повести со счетом 2:0, отличились Фил Кессел (3-я минута) и Карл Хагелин (16-я). В конце игрового отрезка капитан "столичных" Александр Овечкин (19-я) сократил отставание в счете – 2:1. Во втором периоде команды снова отличились трижды, "Вашингтону" удалось сравнять счет. У хозяев с передачи форварда Евгения Малкина шайбу забросил Патрик Хернквист (21-я), в составе гостей отличились защитник Дмитрий Орлов (24-я) и Евгений Кузнецов (32-я), которому ассистировал Овечкин.

В заключительном периоде слова взял Малкин, который забросил две шайбы (42-я и 51-я) и отдал результативную передачу на Фила Кессела (48-я). Еще одну шайбу забросил Брайан Раст (47-я). "Вашингтон" на это смог ответить только одним голом. С передач Орлова и Кузнецова дубль оформил Овечкин (42-я), который с 32 шайбами в сезоне оторвался в списке лучших снайперов лиги.