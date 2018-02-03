Дети от трех родителей родятся в Великобритании

Уже в 2018 году в Великобритании могут появиться дети от трех родителей. Об этом сообщает научно-популярный журнал New Scientist. По данным еженедельника, британские власти выдали разрешение на два подобных эксперимента в репродуктивной клинике города Ньюкасл.

Процедура, похожая на клонирование, разработана командой казахстанско-американского биолога Шукрата Миталипова в 2009 году. Методика была успешно протестирована на обезьянах. Из оплодотворенной яйцеклетки извлекают ядро и переносят его в донорскую, из которой ядро предварительно удалено. Затем яйцеклетку помещают в утробу реальной либо суррогатной матери. Получается, что у младенца будут две матери и один отец. Такая операция позволит защитить ребенка от некоторых генетических заболеваний.

Ранее такую процедуру провели в Мексике и Украине, что вызвало волну возмущения в научном сообществе, а также среди политиков.