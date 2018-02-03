Зрители смогут посетить матч "Црвены Звезды" и ЦСКА

Матч 1/16 финала Лиги Европы между белградской "Црвеной Звездой" и московским ЦСКА пройдет при зрителях. Ранее УЕФА принял решение о дисквалификации стадиона "Маракана".

Наказание было наложено за поведение сербских болельщиков в гостевом матче с белорусским БАТЭ. Домашняя арена "Црвены Звезды" была дисквалифицирована на один матч. Но сербский клуб подал апелляцию на это решение, которая, по данным "Спорт-Экспресс", юыда удовлетворена. Таким образом, сербские болельщики смогут поддержать свою команду в игре с ЦСКА.

Первый матч между "Црвеной Звездой" и ЦСКА пройдет 13 февраля в столице Сербии Белграде. Ответная встреча запланирована на 21 февраля.