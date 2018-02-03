Хоккей с мячом. Сборная США сотворила сенсацию

На чемпионате мира по хоккею с мячом, что проходит в Хабаровске, начались матчи предпоследнего игрового дня. Первыми на лед вышли четыре сборные, которые разыграли места с 5-го по 8-е. Сенсацию сотворила команда США, переигравшая авторитетную Норвегию – 3:2.

Норвежцы всегда входили в четверку самых могучих сборных вместе с Россией, Швецией и Финляндией. Правда, призерами чемпионата мира в последний раз скандинавы становились в далеком уже 1993 году. Но постепенно викингов вытеснили из четверки представители Казахстана, а теперь и американцы поставили Норвегию на непривычно низкое 6-е место в мире бенди.

В другой игре дня встречались главные аутсайдеры турнира – команды Германии и Венгрии, разыгравшие 7-е место. Немцы выиграли более чем убедительно – 21:1.