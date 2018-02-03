"Спартак", "Зенит" и "Краснодар" поспорят за турка Озана Туфана

Полузащитник сборной Турции и "Фенербахче" Озан Туфан может продолжить карьеру в клубе российской премьер-лиги. На 22-летнего футболиста претендуют "Спартак", "Зенит" и "Краснодар".

Озан вел переговоры с лондонским "Кристал Пэлас", но клубы не смогли договориться до закрытия трансферного окна. При этом сам футболист хотел бы поиграть за рубежом. "Фенербахче" не готов продавать Озана, но может отпустить его в аренду. В нынешнем сезоне Озан Туфан сыграл 20 матчей и забил три мяча.

Согласно информации "Спорт-Экспресса", представителя Озана ведут переговоры с тремя российскими клубами – "Спартаком", "Краснодаром" и "Зенитом". Несколько лет назад "Спартак" интересовался Озаном Туфаном, но футболист перешел из "Бурсаспора" в "Фенербахче".