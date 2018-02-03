МОК готов рассмотреть приглашение 15 россиян на Олимпиаду-2018

Возможность приглашения на Олимпийские игры в корейский Пхенчхан 15 российских атлетов, которых Спортивный арбитражный суд оправдал после апелляции на решение МОК, рассмотрит комиссия Международного олимпийского комитета. Об этом сказал директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

"Мы обсуждали участие олимпийских атлетов из России, — цитирует Адамса РИА Новости. – Мы оставляем за собой право подать апелляцию, но обоснования пока не видели. 28 апелляций было удовлетворено. 15 спортсменов будут представлены на рассмотрение нашей комиссией".

По словам функционера МОК, комиссия ведомства рассмотрит участие этих спортсменов: "Но пока нет обоснования [мотивировочной части решения Спортивного арбитража, — прим. ред.], поэтому пока комментировать сложно".

Адамс отметил, что будут индивидуально рассмотрены дела всех 15 спортсменов: "Что касается сроков — не знаю. На то, чтобы предоставить обоснование, нужно время. Все, что мы можем сделать — это запустить процесс заново и рассмотреть их".

"Я не буду спекулировать по поводу вопроса олимпийских квот (которые могли уйти к другим). Но мы будем рассматривать каждый конкретный случай, учитывая обстоятельства, каждое конкретное дело по спортсменам и по тренерам. Решение будет принято до начала Игр", — отметил Адамс.