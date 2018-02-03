Экзопланеты впервые обнаружены за пределами нашей галактики

Впервые в истории астрономии учёные наблюдали планеты, "обитающие" за пределами Млечного Пути. Об открытии сообщает научная статья, которую Синьюй Дай (Xinyu Dai) и Эдуардо Геррас (Eduardo Guerras) из Оклахомского университета (США) опубликовали в издании The Astrophysical Journal Letters.

Учёные заинтересовались необычным поведением эллиптической галактики RXJ 1131–1231. Она является гравитационной линзой для четырёх подсвечивающих её далёких квазаров. Однако одна из спектральный линий железа в рентгеновском излучении этих квазаров, принятом орбитальной обсерваторией Chandra, демонстрировала странные сдвиги в энергии.

Исследователи предположили, что вызывает это явление гравитация каких-то объектов, расположенных в галактике-линзе. Произведя расчёты на суперкомпьютере, они пришли к выводу, что такую картину могут обеспечивать только планеты.

Авторы оценили суммарную массу этих миров. Их оказалось невероятно много: в галактике на одну звезду главной последовательности должно приходиться по две тысячи объектов с массами, лежащими в диапазоне от массы Луны до массы Юпитера.

"Мы очень рады этому открытию. Впервые кто-то обнаружил планеты за пределами нашей галактики", – признаётся Дай.

Заметим, что метод гравитационного линзирования – единственный из многочисленных способов, позволяющих открыть экзопланеты, наблюдая их на столь почтительном расстоянии уже при существующем уровне технологий. Правда, ранее он использовался для обнаружения других миров исключительно в нашей галактике. Теперь же впервые с его помощью удалось открыть "подписи" экзопланет за пределами Млечного Пути.

"Эта галактика находится на расстоянии 3,8 миллиарда световых лет от нас, и нет ни малейшего шанса наблюдать эти планеты напрямую, даже с лучшим телескопом, который можно себе представить в научно-фантастическом сценарии", – объясняет Геррас. В этом же исследовании удалось не только подтвердить наличие планет, но и оценить их массу.

Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) регулярно рассказывают об интересных новостях от "охотников за планетами". Например, мы писали о первой планете, открытой искусственным интеллектом и самой горячей экзопланете.