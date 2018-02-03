На "Кунцевской" загорелся контактный рельс

На станции "Кунцевская" московского метро в субботу произошло возгорание контактного рельса, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По сведениям "Интерфакса", который ссылается на неназванный осведомленный источник, ЧП случилось, когда поезд подъезжал к "Кунцевской". Состав остановился, пассажиры были эвакуированы. Пострадавших нет.

Сотрудникам станции удалось сбить открытый огонь при помощи огнетушителей. На место прибыла пожарная охрана. Поезда на западном участке Филевской линии следуют с увеличенными интервалами.