Шведы перестали следить за Акиловым за три месяца до теракта в Стокгольме

Шведская полиция безопасности СЭПО сняла наблюдение с Рахмата Акилова за три месяца до того, как этот гражданин Узбекистана совершил теракт в Стокгольме. Об этом пишет издание Local со ссылкой на доклад Минюста королевства.

Правоохранительные органы Швеции взяли Акилова под наблюдение 31 августа 2016 года, получив от разведки данные о том, что тот может представлять угрозу. Санкционировавший слежку суд по делам, связанным с военной разведкой, пересмотрел свое решение 19 января 2017 года. Примерно тогда Акилов как раз и начал подготовку к теракту, отмечает газета.

Имевшиеся на тот момент разведданные не были достаточно конкретными, чтобы послужить основанием, например, для превентивного применения силы, считает судья Рунар Викстен, оценивающий работу СЭПО по делу Акилова. По его мнению, в СЭПО предприняли все возможные действия в отношении полученной в отношении Акилова информации. Согласно заявлению судьи, вызвавшая изначально обеспокоенность властей переписка Акилова в соцсетях содержала распространенные идеи и касалась "потенциальных возможностей теракта, а не конкретных планов" его исполнения, передает РИА Новости.

7 апреля 2017 года 39-летний Акилов на угнанном грузовике наехал на людей на одной из центральных пешеходных улиц Стокгольма. В результате погибли пять человек, еще 15 получили травмы разной степени тяжести. Власти классифицировали произошедшее как теракт.

Акилова задержали в день преступления и с тех пор держат под стражей. На одном из первых допросов задержанный признал, что именно он сидел за рулем грузовика. По данным шведских СМИ, судебно-психологическая экспертиза не нашла у подозреваемого психических отклонений. Ожидается, что суд над ним начнется в феврале и продлится примерно три месяца.