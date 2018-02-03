У берегов Бенина пропал танкер с топливом

У берегов государства Бенин в Западной Африке исчез танкер, который перевозил 13,5 тысячи тонн топлива. Судно зарегистрировано в Панаме, на его борту находились 22 индийских моряка.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные телеканалы, последняя информация о танкере Marine Express поступила 31 января вечером, когда судно встало на якорь у берегов Бенина. Стоимость перевозимого танкером топлива оценивается в 8,1 миллиона долларов. Предполагается, что судно могло быть захвачено пиратами из-за его груза или чтобы получить выкуп.

Министерство судоходства Индии уже обратилось к официальным лицам в Нигерии и Бенине с просьбой помочь найти пропавший танкер и моряков.

Это не первый случай нападения пиратов на суда в территориальных водах Бенина и Нигерии.