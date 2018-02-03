В Чехии грипп убил 10 человек

Главный санитарный врач Чехии Эва Готтвалдова сообщила прессе о начала эпидемии гриппа в республике. По ее словам, 10 больных, в основном в возрасте свыше 60 лет, уже скончались.

Начало эпидемии фиксируется, когда заболевают 1,6-1,8 тысяч на 100 тысяч жителей, пояснила врач. По прогнозам, пик заболеваемости продлится 6-8 недель, пишет РИА Новости.

В Западной Европе грипп уже широко распространился. Готтвалдова рекомендует избегать больших скоплений людей и соблюдать гигиеническую осторожность: чаще и тщательнее мыть руки, носить защитные маски.

Противогриппозные прививки имеют смысл только при вакцинации за пару недель до широкого распространения болезни.