Недалеко от "Войковской" загорелся трамвай

На севере Москвы остановились трамваи. У трамвая, находящегося на пересечении улицы Зои и Александра Космодемьянских и 1-го Новоподмосковного переулка, из-под колес повалил дым.

Пассажиров эвакуировали, на место прибыли пожарные.

Автомобильное движение у станции метро "Войковская" затруднено, передает ТАСС.